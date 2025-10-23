Выходные в Москве будут теплыми и дождливыми

В предстоящие выходные дни в московском региона ожидается дождливое потепление. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра России.

Так, в субботу, 25 октября, ночью преимущественно без осадков и до 7…8°. Днем вероятен небольшой дождь, местами умеренный. При этом воздух прогреется до 12°, но местами возможен порывистый ветер до 17 метров в секунду.

В воскресенье, 26 октября, ожидается небольшой дождь, местами умеренный при температуре до 7...8°. Днем облачно вновь прогнозируется небольшой дождь. В Москве 8...10°, по области 5...10°.

В понедельник и во вторник, 27 и 28 октября, осадки продолжатся. В дневное время максимальная температура воздуха составит 9…11°.

Москва, Анастасия Смирнова

