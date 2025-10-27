Теплая и влажная погода: температура воздуха в Москве превысит климатическую норму

В ближайшие дни в московском регионе сохранится теплая и влажная погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, значения средней суточной температуры воздуха будут превышать климатическую норму в среднем на три градуса.

В течение недели в дневное время столбик термометра будет подниматься до 8°, ночью – похолодание, когда воздух будет остывать почти до нуля градусов. Осадки прогнозируются до конца недели.

Москва, Анастасия Смирнова

