МИД РФ предупредил о риске задержаний в США россиян под предлогом похищения собственных детей

Министерство иностранных дел России выступило с предупреждением о возможных задержаниях граждан РФ в США под предлогом похищения собственных детей.

В заявлении МИД обращается внимание, что в последнее время отмечаются очередные рецидивы порочной практики, которой придерживаются американские правоохранительные органы. Речь идет о задержании на территории США российских граждан, прежде всего, россиянок по абсурдным обвинениям в похищении несовершеннолетних детей, рожденных в браках с американцами.

«Российским гражданам и, прежде всего, соотечественницам, оказавшимся в схожих жизненных ситуациях, настоятельно рекомендуется тщательно взвешивать все риски при совершении поездок в США. А лучше – воздерживаться от них», – подчеркивается в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Москва, Анастасия Смирнова

