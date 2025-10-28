Умер актер из «Полицейского с Рублевки» в 40-летнем возрасте

Российский актер Роман Попов, известный по многим сериалам, в том числе «Полицейский с Рублевки», скончался. Ему было 40 лет. Информацию о его смерти подтвердил ТАСС концертный директор Илья Новиков.

В августе в своем телеграм-канале артист сообщал, что у него случился рецидив рака головного мозга, из-за чего ослеп на один глаз. В 2018 году Попов перенес операцию после обнаружения злокачественной опухоли.

Попов снялся в более чем 30 проектах, в том числе в сериале «Полицейский с Рублевки» и его спин-оффе «Детективное агентство Мухича».

