Ноябрь в Москве начнется с дождливой погоды

В ближайшие дни в московском регионе сохранится дождливая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, заморозки пока не ожидаются.
В субботу и воскресенье, 1 и 2 ноября, местами вероятен небольшой дождь. Ночью температура воздуха остынет до 1...6°. Днем 3...8°.
В понедельник, 3 ноября, местами также возможен небольшой дождь. Ночью 1...6°. Днем воздух может прогреться до 10°.
Во вторник, 4 ноября, также прогнозируются осадки. Ночью 3...8°, днем, 6...11°.
Москва, Анастасия Смирнова
