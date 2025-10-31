Москва заявила протест Японии из-за военных учений вблизи РФ

МИД России заявил о решительном протесте посольству Японии в Москве в связи с состоявшимися учениями Joint Exercise 2025, которые охватывали всю территорию Японии, включая районы острова Хоккайдо в географической близости от РФ.

«Указано, что такая провокационная военная активность создает потенциальную угрозу безопасности российских дальневосточных рубежей», – говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Вместе с тем Москва выразила озабоченность тем фактом, что с японского архипелага до сих пор не вывезена размещенная на базе ВС США «Ивакуни» в рамках японо-американских учений Resolute Dragon 25 (11-25 сентября) батарея наземного комплекса «Тифон», предназначенного для запуска, в том числе, ракет средней и меньшей дальности.

«Российская Федерация резервирует за собой право принять необходимые компенсирующие меры в целях обеспечения должного уровня своей безопасности», – подчеркнул МИД России.

Москва

© 2025, РИА «Новый День»

