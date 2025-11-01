Соцфонд досрочно перечислил пенсии и пособия, выплата которых выпадала на ноябрьские праздники

Около 17 млн россиян по линии Социального фонда России досрочно получили пенсии и пособия, выплата которых выпадала на ноябрьские праздники. Об этом сообщил глава фонда Сергей Чирков в комментарии РИА «Новости».

«Пенсию за ноябрь досрочно перечислили на карты россиян. Выплаты пришли пенсионерам, которым средства обычно поступают 3 и 4 числа. Доставка пенсий через банки с 5 ноября возобновится по стандартному графику», – уточнил он.

Чирков также пояснил, что досрочная выплата распространяется на все виды пенсий, включая страховые, социальные и накопительные, по старости и по инвалидности. Средства придут автоматически, пенсионерам не нужно никуда обращаться для этого. Получатели пенсий и детских выплат через «Почту России» смогут получить их от почтальона или в кассе почтового отделения с 3 по 25 ноября.

Москва, Анастасия Смирнова

