
Среда, 5 ноября 2025, 17:00 мск

В Москве синоптики обещают скорое похолодание

В ближайшие дни в московском регионе сохранится аномально теплая погода с превышением климатической нормы в среднем на шесть градусов. Согласно прогнозу Гидрометцентра, похолодание ожидается с понедельника, 10 ноября.

В четверг и пятницу, 6 и 7 ноября, в дневное время воздуха будет прогреваться до 10°. При этом не исключен небольшой дождь. Похожая погода прогнозируется в субботу, 8 ноября.

В воскресенье, 9 ноября, без осадков, ночью 1...6°. Днем 4...9°.

В понедельник, 10 ноября, облачно, местами небольшие осадки, ночью и днем 0...5°.

Москва, Анастасия Смирнова

