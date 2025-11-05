Путин уволил замминистра МЧС Герасимова

Глава российского государства Владимир Путин освободил Антона Герасимова от должности заместителя министра МЧС РФ. Указ президента опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
В документе уточняется, что увольнение действует со дня подписания указа.
Герасимов был назначен замминистра МЧС 31 января 2023 года. На своей должности он курировал деятельность департамента информационных технологий и связи.
Москва, Анастасия Смирнова
Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»
© 2025, РИА «Новый День»