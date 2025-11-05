российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 5 ноября 2025, 20:55 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Путин уволил замминистра МЧС Герасимова

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Глава российского государства Владимир Путин освободил Антона Герасимова от должности заместителя министра МЧС РФ. Указ президента опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

В документе уточняется, что увольнение действует со дня подписания указа.

Герасимов был назначен замминистра МЧС 31 января 2023 года. На своей должности он курировал деятельность департамента информационных технологий и связи.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Политика, Россия, Путин Владимир,