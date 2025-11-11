ФК «Спартак» снова решил поменять главного тренера

Сербский специалист Деян Станкович покинул должность главного тренера московского футбольного клуба «Спартак». Решение принято в связи с недовольством руководства команды нынешними результатами.

«На данный момент «Cпартак» находится на 6 месте в турнирной таблице РПЛ, что не удовлетворяет руководство клуба. После общения со Станковичем принято решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию», – пояснила пресс-служба «Спартака».

Предполагается, что к ближайшим матчам команду будет готовить Вадим Романов в качестве и.о. главного тренера.

Москва, Анастасия Смирнова

