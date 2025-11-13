Выходные в Москве будут с мокрым снегом

В ближайшие дни в московском регионе, как и во всей центральной России, ожидается резкое изменение погоды. Согласно прогнозу Гидрометцентра, вместе с похолоданием возможны осадки в виде дождя и снега.

Синоптики отметили, что ненастье прогнозируется 15 и 16 ноября. В этот период на территории столичного региона ожидаются осадки в виде дождя, переходящие 15 ноября в мокрый снег и снег. При этом прогнозируется переход температуры воздуха через 0°с в сторону отрицательных значений. Ночью 16 ноября может похолодать до -6°.

На дорогах вероятна гололедица, местами налипание мокрого снега на проводах и деревьях, усиление ветра до 15 метров в секунду.

Москва, Анастасия Смирнова

