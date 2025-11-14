Мокрый снег и похолодание: в Москве в субботу может выпасть до трети месячной нормы осадков

В московском регионе с ночи 15 ноября ожидаются обильные осадки в виде дождя и мокрого снега, которые продлятся до второй половины субботы. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд уточнил, что возможно формирование снежного покрова.

«К полуночи прогнозируется резкое изменение погоды… В полночь начнутся осадки. Сначала в виде дождя, затем мокрого снега и снега, но все-таки будет преобладать мокрый снег. Выпадет до трети месячной нормы, от 11 до 15-16 мм, при норме около 50 мм», – отметил синоптик в комментарии «Интерфаксу».

При этом, согласно прогнозу Вильфанда, ожидается понижение температуры – ночью и днем в субботу она будет около плюс 2 градусов. Вместе с ветром с порывами до 11-13 метров в секунду это приведет к образованию обледенения и гололедицы на открытых участках дорог, тротуаров и на мостах.

