Во вторник в Москву придет средиземноморское тепло

Во вторник, 18 ноября, в московском регионе ожидается резкое потепление. Согласно прогнозу Гидрометцентра, температура воздуха благодаря средиземноморскому циклону может подняться до 12°, после чего опять похолодает.

Как отмечают синоптики, для Москвы самым теплым 18 ноября пока считается день 1940 и 1982 годов, когда термометры показывали 9,4°. В текущем году этот день будет не только теплым, но и дождливым и ветреным. Порывы ветра могут достигать 17 м/с. К вечеру температура будет понижаться до нулевой отметки, а дождь будет переходить в мокрый снег.

В последующие дни температура будет колебаться вблизи 0°. Временами возможны осадки. В субботу, 22 ноября, ожидается приход очередного циклона с осадками. Ночью -1...4°, днем 0...5°.

Москва, Анастасия Смирнова

