В России построят пять ВСМ до 2045 года

В Росси до 2045 года построят пять высокоскоростных железнодорожных магистралей, заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев на форуме «Транспортная неделя».

«Мы для себя примерно обозначаем 2045 год. Это вполне реалистичный срок», – сказал он.

Первая ВСМ свяжет Москву и Санкт-Петербург. Также из столицы будут проложены высокоскоростные железнодорожные магистрали до Екатеринбурга, Минска, Адлера и Рязани, сообщает «Российская газета».

По словам Савельева, всего сеть ВСМ составит 4,5 тысячи километров. По ним будут ходить 300 поездов.

Москва, Елена Васильева

