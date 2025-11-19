В России построят пять ВСМ до 2045 года

В Росси до 2045 года построят пять высокоскоростных железнодорожных магистралей, заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев на форуме «Транспортная неделя».
«Мы для себя примерно обозначаем 2045 год. Это вполне реалистичный срок», – сказал он.
Первая ВСМ свяжет Москву и Санкт-Петербург. Также из столицы будут проложены высокоскоростные железнодорожные магистрали до Екатеринбурга, Минска, Адлера и Рязани, сообщает «Российская газета».
По словам Савельева, всего сеть ВСМ составит 4,5 тысячи километров. По ним будут ходить 300 поездов.
Москва, Елена Васильева
Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»
© 2025, РИА «Новый День»