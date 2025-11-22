Нравится – не нравится, надо принимать – Трамп давит на Киев, Москва к переговорам готова, Зеленский обратился к нации

Президент США Дональд Трамп дал Украине меньше недели, чтобы принять его план по прекращению конфликта. Глава киевского режима Зеленский записал обращение к нации и заявил, что его страна столкнулась с «одним из самых сложных моментов» в своей истории.

«У меня было много сроков, но если все работает хорошо, вы, как правило, продлеваете сроки. Но четверг – это крайний срок», – обозначил дедлайн Трамп в радиоинтервью Fox News.

План из 28 пунктов, выдвинутый Трампом, предполагает, если кратко, признание Крыма, ЛНР и ДНР, ограничение размера ВСУ и обещание никогда не вступать в НАТО.

Зеленский во время видеообращения к нации в пятницу охарактеризовал это как представление Украины выбора между потерей своего достоинства или потери ключевого партнера в виде США. Если Украина не продемонстрирует готовность говорить и гибкость, США угрожают полностью прекратить военную и разведывательную поддержку Киева.

Выступая из Овального кабинета в тот же день, Трамп сказал, что уверен, что план является «способом обретения мира», но он все еще нуждается в одобрении Зеленского. Тем не менее, он предположил, что у Зеленского нет другого выбора, кроме как согласиться.

«Ему это должно понравиться. И если ему это не нравится, то они должны просто продолжать бороться, я думаю», – сказал Трамп журналистам. И добавил – без помощи США.

Ранее президент России Владимир Путин заявил на совещании Совета безопасности, что он получил предложение США и что, по его мнению, оно «может лечь в основу окончательного мирного урегулирования».

Российский президент сказал, что он готов «продемонстрировать гибкость», которая была согласована во время саммита Трампом на Аляске в августе этого года, но добавил, что Россия «по существу» не обсуждала сделку с США. По словам Путина в Совбезе, Россия готова к мирным переговорам, но её устраивает и текущая динамика на СВО, ведущая к достижению целей военными средствами.

Путин подчеркнул, что в ЕС не обладают информацией о реальном положении дел на поле боя, а Украина и её европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях о возможности стратегического поражения России.

Россия готова к мирным переговорам, к решению проблем мирным путём. Однако, подчеркнул Путин, это требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.

В своем видеобращении к нации Зеленский сказал: «Давление на Украину сейчас наиболее сильное. Теперь Украина может столкнуться с очень сложным выбором: либо потеря достоинства, либо риск потери ключевого партнера, либо чрезвычайно суровая зима».

По словам Зеленского, Украина будет «спокойно и быстро работать с США и их партнерами над прекращением конфликта. В пятницу Зеленский поговорил с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом об этом плане.

Ряд европейских лидеров высказались в поддержку Украины с тех пор, как были обнародованы детали предложения Трампа, поклявшись поддержать Киев и настаивая на том, что не следует принимать никаких решений о судьбе страны без его участия.

Тем не менее, ЕС, похоже, был в значительной степени оставлен на периферии обсуждения плана, пишет CNN. И хотя канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что он и Трамп обсудили план США в телефонном разговоре в пятницу и «договорились о следующих шагах на уровне советников», представители ЕС в написании предложения США участия не принимали. Все детали они узнали из утечек в СМИ.

По словам главы немецкого правительства, в совместном телефонном разговоре с Зеленским в пятницу Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кейр Стармер «согласились продолжать преследовать цель защиты жизненно важных европейских и украинских интересов в долгосрочной перспективе».

Это включает в себя «обесечение того, чтобы линия соприкосновения была отправной точкой для взаимопонимания и чтобы украинские вооруженные силы по-прежнему способны эффективно защищать суверенитет Украины», – говорится в заявлении лидеров ЕР после конференц-колла с Зеленским.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейские лидеры встретятся в субботу на полях саммита G20 в Йоханнесбурге, чтобы обсудить это предложение.

Премьер-министр Великобритании Кейр Стармер заявил, что обсуждение на G20 будет сосредоточено на «как мы можем укрепить этот план на следующем этапе переговоров».

Зеленский, тем временем, пообещал, что будет работать круглосуточно, чтобы продвинуться в переговорах.

«Я представлю аргументы, я буду убеждать, я буду предлагать альтернативы, но мы определенно не дадим врагу никаких оснований говорить, что Украина не хочет мира, что она нарушает процесс и что Украина не готова к дипломатии», – заявил в видеообращении к Украине Зеленский.

Комментируя положение Киева, Трамп накануне напомнил, что у Зеленского нет козырей. И что это ему было сказано в ходе одной из встреч в Овальном кабинете еще летом.

Москва, Елена Васильева

