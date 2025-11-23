«Ноябрьская жара» и сильные осадки: в Москве ожидается температурная аномалия

В ближайшие дни в московском регионе ожидается аномально теплая для ноября погода. Согласно прогнозу научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, под влиянием атлантического циклона возможны осадки.
По его словам, в понедельник и среду прогнозируется плюс 3-5 градусов, на юге области – до плюс 6. В четверг и пятницу температура будет около 5 градусов тепла, по области – до плюс 7.
«Я бы сказал, что это действительно жаркая погода для конца ноября. Аномалия составляет 5,5 градуса от нормы и связано это все с тем, что воздушные массы перемещаются из Атлантики, поступает очень теплый воздух», – пояснил синоптик в комментарии ТАСС.
В понедельник в Москве ожидаются сильные осадки: на фоне падения атмосферного давления прогнозируются мокрый снег и снег, днем – дождь.
