Ледяной дождь: в столичном регионе объявлено штормовое предупреждение

В московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий вечером в воскресенье, 23 ноября. Как говорится в сообщении столичного главка МЧС России, в отдельных районах ожидается ледяной дождь.
«В период с 23 часов 23 ноября до 8 часов 24 ноября местами в г. Москве ожидается отложение мокрого снега. В отдельных районах ледяной дождь, гололед. Местами гололедица», – уточняет ведомство.
Штормовое предупреждение касается также Московской области, где ухудшение погодных условий ожидается с 21:00 мск.
Москва, Анастасия Смирнова
