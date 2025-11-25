Украина в целом готова двигаться к миру, но есть нюансы

Украина «в целом» согласилась следовать плану Трампа по прекращению конфликта с Россией. Но – с единственными «незначительными деталями, передает CNN со ссылкой на источники в администрации президента США. По словам Владимира Зеленского, над финальными условиями еще необходимо работать. Пока речь идет также о том, что Зеленский совершит визит в США в этом месяце, чтобы «сделать заключительные шаги».

В это же время министр армии США Дэн Дрисколл проводит в Абу-Даби встречи с российской делегацией по поводу предлагаемого плана прекращения конфликта. О том, насколько успешно там все идет, пока конкретных данных нет.

Однако глава МИД Сергей Лавров уже сообщил СМИ, что если условия мира будут фундаментально отличаться от договоренности, достигнутой во время американо-российского саммита на Аляске, ситуация изменится.

Пресс-служба Дрисколла переговоры описала как «хорошие», и что у американской стороны сохраняется по поводу их исхода оптимизм.

