Трамп анонсировал визит Уиткоффа в Москву

Дональд Трамп объявил, что Стив Уиткофф встретится с Владимиром Путиным в Москве на следующей неделе.

Как сообщают американские СМИ основная задача спецпосланника – обсудить план выхода из конфликта на Украине, заявил во вторник Дональд Трамп, упомянув также о возможном присутствии в столице РФ и своего зятя.

«Стив Уиткофф поедет, возможно, с Джаредом (Кушнером – прим. ред). Я не уверен, поедет ли Джаред, но он участвует в процессе, он умный парень, и они собираются встретиться с президентом Путиным, я думаю, на следующей неделе в Москве», – сказал президент США журналистам на борту своего самолета.

Напомним, в последние дни по разным направлениям обсуждается так называемый мирный план Трампа по Украине. США обсуждают его с Киевом и, частично, с представителями ЕС. Отдельные консультации проводятся по линии США – Россия в Абу-Даби. По конкретике обсуждений данных пока нет.

Администрация Трампа придаёт сложным переговорам оптимистичную окраску. Однако, как сообщает CNN, по словам высокопоставленного украинского источника все еще существуют значительные расхождения между тем, чего администрация Трампа требует от Украины, и тем, на что готовы согласиться находящиеся в сложной ситуации власти в Киеве. Глава МИД РФ Серегй Лавров накануне заявил, что если «дух Анкорриджа» будет вымаран из мирного плана Трампа, ситуация изменится.

Владимир путин, выступая перед членами Совбеза, подчеркнул, что Россяи готова к мирным переговорам, но в принципе, ее устраивает и то, как дела продвигаются на линии боевого соприкасновения.

Москва, Елена Васильева

