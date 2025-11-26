Блумберг: Уиткофф давал рекомендации Ушакову, как вести себя с Трампом, чтоб ему понравилось

Агентство Bloomberg опубликовало утечку, согласно которой специальный представитель Дональда Трампа Стив Уиткофф дал совет советнику Владимира Путина о том, как взаимодействовать с президентом США по конфликту на Украине.

Согласно стенограмме беседы, якобы состоявшейся 14 октября между бывшим бизнесменом и дипломатическим советником президента России Юрием Ушаковым и Уиткоффом, обсуждается будущий план урегулирования конфликта на Украине, вдохновленный объявленным незадолго до этого планом по прекращению войны в Газе.

Согласно этому документу, Стив Уиткофф предполагает телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, в ходе которого последний «поздравит (американского) президента с этим успехом». Американский спецпредставитель, по словам того же источника, советует провести этот разговор перед визитом в Белый дом президента Украины Владимира Зеленского, запланированным на 17 октября. «Я сказал президенту, что Российская Федерация всегда хотела мирного соглашения. Я так считаю», – также заявляет Стив Уиткофф, имея в виду «мирный план из двадцати пунктов, подобный тому, который мы разработали для Газы». «Он поздравит его, он скажет, что господин Трамп действительно человек мира», – вмешивается его российский собеседник, имея в виду Владимира Путина. «Что ж, между нами говоря, я знаю, что потребуется для заключения мирного плана: Донецк и обмен территориями где-нибудь в другом месте», – добавил Стив Уиткофф, имея в виду восточный регион Украины, на который претендует Россия.

Телефонный разговор Дональда Трампа с его российским коллегой состоялся 16 октября 2025 года, накануне визита Владимира Зеленского. Американский президент заявил, что в ходе разговора был достигнут «большой прогресс». Незадолго до этого он выразил «глубокое разочарование» действиями российского президента.

«Эта история доказывает одно: специальный посланник Уиткофф почти ежедневно общается с официальными лицами как в России, так и на Украине, чтобы добиться мира, и именно для этого президент Трамп его и назначил», – заявил директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг в заявлении для AFP.

Президент США также выступил в защиту своего спецпредставителя, который должен встретиться с президентом России на следующей неделе в Москве. Дональд Трамп, заявив, что не слышал упомянутого разговора, назвал его «стандартным» переговорным приёмом.

Стоит отметить, что Bloomberg опубликовало стенограмму еще и разговора, якобы состоявшегося между Юрием Ушаковым и Кириллом Дмитриевым, спецпредставителем Кремля по экономическим вопросам, активно участвующим в переговорах с представителями США. Обмен мнениями состоялся 29 октября, сообщает американское агентство, опубликовавшее стенограмму как на английском, так и на русском языках.

«Думаю, мы напишем этот документ о нашей позиции, и я собираюсь распространить его неофициально», – говорит Кирилл Дмитриев. «Не думаю, что они воспримут нашу версию в точности, но, по крайней мере, она будет максимально близка к ней», – продолжает он, по всей видимости, имея в виду американских чиновников.

Сайт Axios сообщил, что Кирилл Дмитриев провел три дня со Стивом Уиткоффом и другими американскими официальными лицами в Майами (Флорида, Южная) с 24 по 26 октября.

Отметим, что глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев уже официально опроверг достоверность публикации агентства Bloomberg.

«Фейк», – прокомментировал Дмитриев.

Вашингтон, Елена Васильева

