Переговоры Украины и США в Майами внушили Трампу некоторый оптимизм

Президент США Дональд Трамп выразил оптимизм после встречи на высшем уровне между официальными лицами США и украинской делегацией в Майами в воскресенье, заявив, что есть «хорошие шансы» на заключение соглашения о прекращении конфликта России на Украине, передает CNN.

Переговоры «проходят успешно», сообщил Трамп журналистам на борту Air Force One.

«Я думаю, что есть хорошие шансы, что мы сможем заключить сделку», – добавил он.

Его комментарии прозвучали после того, как госсекретарь США Марко Рубио назвал мирные переговоры хрупкими и подчеркнул, что Россия будет играть центральную роль в любой сделке.

«Это деликатный и сложный вопрос», – заявил Рубио журналистам после встречи, в которой приняли участие специальный посланник Стив Виткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

«Здесь много движущихся частей, и, очевидно, здесь есть еще одна сторона, которой придется стать частью уравнения», – сказал Рубио.

Госсекретарь назвал встречу в Майами «очень продуктивной и полезной, где… был достигнут дополнительный прогресс», но предупредил, что предстоит ещё многое сделать. Он заявил, что дипломатические усилия администрации на этой неделе будут активизированы.

В понедельник спецпосланник президента США Стив Уиткофф отправится в Москву, где, как ожидается, встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Рубио заявил, что официальные лица США «в той или иной степени поддерживали связь с российской стороной, но мы также довольно хорошо понимаем их точку зрения».

Высокопоставленный американский дипломат заявил, что команды работают не только над условиями, которые положат конец войне между Украиной и Россией, но и над «условиями, которые настроят Украину на долгосрочное процветание».

Перед началом встречи Рубио заявил, что целью переговоров является создание «пути вперед, который сделает Украину суверенной, независимой и процветающей».

Глава украинской делегации Рустем Умеров заявил, что встреча была «продуктивной и успешной» и развивала успех предыдущих переговоров США и Украины в Женеве.

«Наша цель – процветающая и сильная Украина, – заявил Умеров журналистам. – Мы обсудили все важные для Украины вопросы. И США оказали нам огромную поддержку».

Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Умеров был назначен главой украинской команды после того, как в пятницу на фоне коррупционного скандала подал в отставку руководитель аппарата президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Вашингтон, Елена Васильева

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube