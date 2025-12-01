российское информационное агентство 18+

1 декабря 2025

Погодная аномалия: температура воздуха в Москве превысит климатическую норму

В ближайшие дни температура воздуха в московском регионе будет превышать климатическую норму на пять градусов. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, на текущей неделе временами возможны небольшие осадки и туман.

Синоптики отмечают, что суточный ход температуры воздуха будет небольшим и будет колебаться около нулевой отметки. В дневное время ожидается до 5°, а ночью до -3…-4°.

Небольшие осадки прогнозируются с четверга, 4 декабря, по субботу, 6 декабря.

Москва, Анастасия Смирнова

