Погодная аномалия: температура воздуха в Москве превысит климатическую норму

В ближайшие дни температура воздуха в московском регионе будет превышать климатическую норму на пять градусов. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, на текущей неделе временами возможны небольшие осадки и туман.

Синоптики отмечают, что суточный ход температуры воздуха будет небольшим и будет колебаться около нулевой отметки. В дневное время ожидается до 5°, а ночью до -3…-4°.

Небольшие осадки прогнозируются с четверга, 4 декабря, по субботу, 6 декабря.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube