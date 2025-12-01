Погодная аномалия: температура воздуха в Москве превысит климатическую норму

В ближайшие дни температура воздуха в московском регионе будет превышать климатическую норму на пять градусов. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, на текущей неделе временами возможны небольшие осадки и туман.
Синоптики отмечают, что суточный ход температуры воздуха будет небольшим и будет колебаться около нулевой отметки. В дневное время ожидается до 5°, а ночью до -3…-4°.
Небольшие осадки прогнозируются с четверга, 4 декабря, по субботу, 6 декабря.
Москва, Анастасия Смирнова
