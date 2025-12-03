Рубио: определенный прогресс в переговорах с Россией есть

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о «определённом прогрессе» в переговорах с Россией о прекращении конфликта с Украиной.

«Мы пытались, и я думаю, добились определённого прогресса, чтобы понять, с чем украинцы смогут жить, что обеспечит им безопасность в будущем», – заявил Рубио ведущему в интервью Fox News. По словам американского чиновника, Соединённые Штаты надеются, что компромисс «позволит» украинцам «не только восстановить свою экономику, но и добиться процветания как страны».

По словам Рбуио, краеугольным камнем в переговорах являются 20 процентов территории Донецкой народной республики, с которых Киев уходить не хочет: «То, из-за чего они буквально сейчас спорят, – это пространство примерно в 30-50 км и 20 процентов Донецкой области, которые остаются. Мы пытались выяснить, и я думаю, добились некоторого прогресса, с чем украинцы могут жить, что даст им гарантии безопасности на будущее».

Напомним, что 2 декабря в Кремле пять часов шли переговоры между Владимиром Путиным, его помощниками Юрием Ушаковым и главой РФПИ Дмитриевым и спецпосланником президента США Ставом Уиткоффом, а также зятем главы США Джаредом Кушнером. По их итогам Ушаков сообщил, что стороны очевидного компромисса не достигли, работа по мирному договору будет продолжена.

3 декабря Белый дом, между тем, анонсировал некое заявление Дональда Трампа. Чего оно будет касаться – неизвестно. Трамп выступит от Овального кабинета в 22:30 по московскому времени.

Москва, Елена Васильева

