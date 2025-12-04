Путин: Трамп искренне пытается найти решение украинской проблемы

Президент России Владимир Путин в интервью India Today заявил, что президент США Дональд Трамп «искренне пытается найти консенсусное решение украинской проблемы, но эта задача непростая».

«Это сложная задача и сложная миссия, которую взял на себя президент Трамп», – заявил российский лидер.

«Достичь консенсуса между конфликтующими сторонами – задача не из лёгких». «Но президент Трамп искренне стремится к этому, я в этом уверен», – заключил Путин.

Россия освободит Донбасс и Новороссию военным или иным путём, предупредил Путин. «Всё сводится к следующему: либо мы освободим эти территории силой, либо украинские войска уйдут с этих территорий и прекратят там вести боевые действия», – подчеркнул он.

