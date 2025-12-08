В Москве синоптики прогнозируют снег, но температура воздуха останется выше нормы

В ближайшие дни в московском регионе ожидаются небольшие осадки с перспективой образования гололедицы. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, температура воздуха в дневные часы будет немного превышать нулевую отметку и остается выше нормы.
Синоптики отмечают, что небольшое понижение температуры ожидается во вторник и среду, 9 и 10 декабря, будет сопровождаться выпадением снега от небольшой до умеренной интенсивности и умеренным ветром.
В последующие дни, четверг и пятницу, 11 и 12 декабря, также прогнозируются небольшие осадки, а дневные показания термометров могут достигнуть 5°.
В субботу, 13 декабря, с ростом атмосферного давления подморозит до -6…-1°, а днем ожидается -4…1°.
Москва, Анастасия Смирнова
