Глава подмосковного Реутова впал в кому после ДТП

Глава подмосковного Реутова Филипп Науменко впал в кому после дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает телеграм-канал «112» со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала Mash, у чиновника диагностированы переломы груди и височной кости после ДТП в Нижегородской области.

Согласно предвариельной информации, автоавария произошла 7 декабря около 9:25 на 55 км трассы М12, где машина Науменко столкнулась с «КамАЗом».

Официальные данные о ДТП с участием Науменко и его состоянии не поступали.

Москва, Анастасия Смирнова

