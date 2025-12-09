Из-за ограничений на полеты в «Шереметьево» 14 рейсов направлены на запасные аэродромы

В период ограничений, которые ввела Росавиация в аэропорту «Шереметьево», 16 рейсов были отменены и 14 направлены на запасные аэродромы. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.
По решению Росавиации аэропорт обслуживает рейсы российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилет по согласованию с соответствующими органами.
«Время обслуживания пассажиров увеличено. Пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов на вылет и прилет», – пояснили в «Шереметьево».
Росавиация объявила об ограничения в аэропорту в 17:16 мск на фоне сообщений об атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал о ликвидации трех вражеских дронов, летевших в направлении российской столицы.
Москва, Анастасия Смирнова
