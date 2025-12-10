Медведев сообщил о прибытии 400 тысяч контрактников в воинские части ВС РФ

Подразделения Вооруженных сил России пополнили более 400 тысяч контрактников. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, задача, поставленная главой государства, выполнена.

«Можно констатировать, что ориентиры, которые были заданы и обозначены верховным главнокомандующим на текущий период, на этот год, практически достигнуты. В воинские части прибыло более 400 тысяч военнослужащих», – уточнил Медведев на совещании по вопросам доукомплектования ВС РФ военнослужащими по контракту.

По словам зампреда Совбеза, в добровольческие подразделения было зачислено более 34 тысяч человек.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube