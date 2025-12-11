российское информационное агентство 18+

Четверг, 11 декабря 2025, 15:09 мск

Россия представила США новые предложения по коллективной безопасности

Россия представила США новые предложения относительно «гарантий коллективной безопасности» в рамках переговоров по Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы направили нашим американским коллегам дополнительные предложения по гарантиям коллективной безопасности», – заявил министр, подчеркнув, что «при обсуждении гарантий безопасности мы не можем ограничиваться только Украиной». Министр, как сообщает «Интерфакс», добавил, что предложения, представленные в декабре 2021 года, остаются в силе для России, но Москва готова рассмотреть и другие предложения.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

