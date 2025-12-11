российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 11 декабря 2025, 17:07 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Минобороны России опровергает хакерский взлом реестра воинского учета

Появившиеся в интернете сообщения о якобы взломе Реестра воинского учета не соответствуют действительности. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны России. В ведомстве называли эту информацию «вбросом».

«Реестр функционирует в штатном режиме. Утечки персональных данных граждан из него исключены», – подчеркивается в сообщении Минобороны.

В ведомстве также отметили, что реестр неоднократно подвергался хакерским атакам, однако все они успешно пресекаются.

«Безопасность информации обеспечена в полном объеме», – заверили в министерстве.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Москва, Центр России, Общество, Россия, Технологии,