Минобороны России опровергает хакерский взлом реестра воинского учета

Появившиеся в интернете сообщения о якобы взломе Реестра воинского учета не соответствуют действительности. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны России. В ведомстве называли эту информацию «вбросом».

«Реестр функционирует в штатном режиме. Утечки персональных данных граждан из него исключены», – подчеркивается в сообщении Минобороны.

В ведомстве также отметили, что реестр неоднократно подвергался хакерским атакам, однако все они успешно пресекаются.

«Безопасность информации обеспечена в полном объеме», – заверили в министерстве.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

