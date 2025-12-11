Снег, похолодание и сильный ветер: в Москве объявлено штормовое предупреждение

В пятницу, 12 декабря, в Москве ожидается ухудшение погодных условий в связи с прохождением холодного атмосферного фронта. Об этом говорится в сообщении столичного главка МЧС России.

«В период с 13 часов 12 декабря и до конца суток (12 декабря) на территории г. Москвы ожидается дождь, переходящий в снег, местами налипание мокрого снега», – пояснили в ведомстве.

При этом в МЧС предупредили, что в отдельных районах прогнозируется усиление ветра порывами до 15 метров в секунду, метель, а на дорогах возможна сильная гололедица. При этом в течение дня ожидается похолодание с плюсовых отметок до минус 3-5 градусов.

Москва, Анастасия Смирнова

