В регионах России будут создавать штабы обороны в период военного положения

В российских регионах и муниципалитетах планируется создавать штабы обороны на случай введения военного положения. Об этом говорится в законопроекте, который подготовлен Министерством обороны РФ и проходит обсуждение на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительно записке к документу отмечается, что законопроект разработан в целях создания единых межведомственных координирующих органов в субъектах РФ на территориях (части территории), где введено военное положение, с учетом опыта Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Из законопроекта следует, что основными задачами штабов обороны станут обеспечение согласованности применения мер военного положения, координация и выполнение мероприятий по территориальной обороне.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

