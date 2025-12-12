Москвичей предупредили о сильном ветре и гололедице в субботу

В Москве объявлено штормовое предупреждение в связи неблагоприятными погодными условиями, которые ожидаются в субботу, 13 декабря. В сообщении столичного главка МЧС России уточняется, что прогнозируются сильный ветер и гололедица.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 00 часов до 21 часа 13 декабря на территории Москвы ожидается усиление северного и северо-западного ветра в порывах до 15 – 17 м/с, гололедица на дорогах», – уточнили в ведомстве.

В настоящее время в столичном регионе также действует штормовое предупреждение в связи с резким изменением погоды и похолоданием. До конца пятницы, 12 декабря, ожидаются осадки, порывистый ветер и понижение температуры воздуха до отрицательных значений.

Москва

