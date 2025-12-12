В московских аэропортах снова ввели ограничения на полеты

Росавиация сообщила о введении ограничений на полеты в аэропортах столичного авиаузла – «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский». В ведомстве уточнили, что воздушные гавани отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

«Возможны корректировки в расписании части рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», – говорится в сообщении в телеграм-канале официального представителя Росавиации Артема Кореняко.

Ранее в пятницу в столичных аэропортах также ограничивали полеты на фоне атак украинских беспилотных летательных аппаратов. В течение дня мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о ликвидации пяти вражеских дронов.

За утро 12 декабря на подлете к Москве были сбиты за четыре БПЛА, ночью – восемь вражеских беспилотников.

Москва, Анастасия Смирнова

