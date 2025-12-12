российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 12 декабря 2025, 18:31 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

В московских аэропортах снова ввели ограничения на полеты

Росавиация сообщила о введении ограничений на полеты в аэропортах столичного авиаузла – «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский». В ведомстве уточнили, что воздушные гавани отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

«Возможны корректировки в расписании части рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», – говорится в сообщении в телеграм-канале официального представителя Росавиации Артема Кореняко.

Ранее в пятницу в столичных аэропортах также ограничивали полеты на фоне атак украинских беспилотных летательных аппаратов. В течение дня мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о ликвидации пяти вражеских дронов.

За утро 12 декабря на подлете к Москве были сбиты за четыре БПЛА, ночью – восемь вражеских беспилотников.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Москва, Центр России, Общество, Россия, Транспорт,