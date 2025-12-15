Морозная погода отступает от Москвы

В московском регионе ожидается потепление, которое задержится как минимум до конца текущей недели. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, температура воздуха вновь будет колебаться около нулевой отметки.

Как отмечают синоптики, изменение погодных условий произойдет с приближением воздушного потока из северных районов Атлантики, который в ночь на вторник, 16 декабря, принесет осадки в виде снега и мокрого снега. К утру столбик термометра повысится до -1°, а в дневное время будет колебаться около нуля.

Похожая погода, как ожидается, сохранится в течение большей части рабочей недели.

В пятницу и субботу, 19 и 20 декабря, преимущественно без осадков, ночью -3...2°, днем -2...3°.

Москва, Анастасия Смирнова

