Ветеран ЧВК «Вагнер» с тяжелым ранением остался без медпомощи и надеется только на Путина

Ветеран боевых действий в зоне специальной военной операции в составе ЧВК «Вагнер» Фаниль Зайдуллин из Татарстана, получивший тяжелое ранение при освобождении Бахмута, остался без необходимой медицинской помощи. Награжденный медалью «За Отвагу» боец, ставший инвалидом, не может добиться проведения сложной операции и уже надеется только на вмешательство главы российского государства Владимира Путина.

Ветеран направил письмо на имя президента РФ с просьбой оказать содействие. Фаниль Зайдуллин пояснил, что получил ранение при выполнении боевого задания в районе города Бахмут в феврале 2023 года. Пуля прошла через мочевой пузырь и раздробила тазобедренный сустав, и с тех пор он является инвалидом второй группы.

Обращения в медицинские учреждения, в том числе подведомственные Министерству обороны РФ, для проведения операции результата не принесли. В официальных ответах говорится, что Зайдуллин, ранее являвшийся военнослужащим ЧКВ «Вагнер», в виду непринадлежности к Вооруженным силам России не может быть госпитализирован в медицинские учреждения Минобороны, в том числе в институт имени Бурденко, где способны оказать ему необходимую помощь.

«Куда бы я ни обратился, мне не могут помочь из-за сложности ранения. В институт имени Бурденко не могут направить, так как я из ЧВК «Вагнер», хоть и было Вами сказано не подразделять на категории участников СВО. Я ощущаю дискриминирующие признаки», – пишет ветеран в обращении к главе государства.

«Владимир Владимирович, прошу Вас, пожалуйста, окажите содействие о направлении меня к квалифицированным врачам», – попросил Путина Зайдуллин.

