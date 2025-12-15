Правительство РФ расширит эксперимент со сдачей ОГЭ для поступления в колледжи

Правительство РФ готовится увеличить число регионов-участников эксперимента по сдаче двух предметов на ОГЭ для школьников, поступающих в колледжи, до 12. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. По его словам, список может пополниться Камчатским краем, Мурманской и Смоленской областями, Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой.

Министр в комментарии ТАСС обратил внимание, что эксперимент охватил около 181 тысяч выпускников 9-х классов из Москвы, Санкт-Петербурга и Липецкой области.

«Эксперимент важно не только продлить, но и расширить его на другие регионы, имеющие ключевое значение для экономического развития России. Ожидается, что в рамках поправок к эксперименту также присоединятся Камчатский край, Мурманская и Смоленская области, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра», – уточнил Кравцов.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который расширяет действие эксперимента по сдаче двух предметов ОГЭ на Татарстан, Московскую, Ростовскую, Тверскую и Тюменскую области.

