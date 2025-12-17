Соединенные Штаты совместно со своими союзниками разработали план обеспечения безопасности Украины, который включает в себя значительное укрепление Вооруженных сил Украины, размещение европейских войск в стране и расширение использования американской разведки. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники, знакомые с проектом документов.

Согласно сообщению, американские и европейские дипломаты, встречавшиеся с украинскими лидерами в Берлине в течение последних двух дней, по сути, согласовали два документа, определяющих будущие гарантии безопасности. Они призваны стать краеугольным камнем более широкого соглашения, направленного на достижение прекращения огня и прекращение конфликта, пишет газета New York Times. Документы также направлены на то, чтобы убедить Украину уступить определенные территории в рамках мирного соглашения и отказаться от формального членства в НАТО. В то же время, как отмечает NYT, полное прекращение огня пока остается недостижимым, поскольку Россия не является стороной этих переговоров и настаивает на соблюдении своих требований мо мирному урегулированию. Они базируются на признании Крыма, Донбасса и ЛНР российскими, отсутствия иностранных войск на территории Украины, не вступлении страны в НАТО и других важных постулатах.

Москва, Елена Васильева

