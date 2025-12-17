По данным Bloomberg, США готовятся вновь ввести санкции против России, если Владимир Путин отклонит мирное соглашение.

Американский экономический новостной сайт в среду, ссылаясь на «источники, близкие к процессу переговоров», утверждает, что «Соединенные Штаты готовят новую серию санкций против российского энергетического сектора, чтобы усилить давление на Москву, если президент Владимир Путин отклонит мирное соглашение с Украиной».

Вашингтон, якобы, рассматривает различные варианты, такие как нанесение ударов по судам параллельного российского флота танкеров, используемых для транспортировки нефти из Москвы, а также по трейдерам, которые содействуют этим операциям. Все это, добавляет Bloomberg, сообщают ему источники на условиях анонимности.

Москва, Елена Васильева

