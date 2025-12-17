Мебель из органной бумаги: уникальный продукт на международной выставке представила команда Андрея Пожарова

Команда Андрея Пожарова представила инновационную мебель из органной бумаги на 17-й Международной выставке выставочного и ивент-сервиса, маркетинга и рекламы ProMediaTech, которая прошла в Москве с 11 по 12 декабря в МВЦ «Крокус Экспо».

Бизнес-форум объединил свыше 5 000 лидеров отрасли и более 180 российских и зарубежных компаний, профессионалов выставочной и event-индустрии, специалистов по маркетингу, рекламе и брендингу. Основная тема выставки – технологичный и современный подход к организации выставок и мероприятий.

Руководитель компании «Эффективное взаимодействие», основатель «Тендерного центра «С.Т.И.К.» и автор инноваций мануфактуры «Лента» Андрей Пожаров выступил в деловой программе форума с мастер-классом «ИИ в управлении командой: меньше хаоса – больше решений». Он рассказал на реальном опыте своих команд, как Искусственный интеллект (ИИ) берет на себя рутину и освобождает время для реальных управленческих решений, опираясь на инструменты и собственные разработки компании – TenderBot, MarketBot, фин-дашборды, TaskBot и ИИ-юрист. Все они помогают держать процессы под контролем, но ключевые решения всё равно остаются за человеком, так как кредо компании «ИИ – помощник, а не руководитель».

Фото пресс-службы компании «Эффективное взаимодействие»

– Использование ИИ помогает в нашей довольно сложной и напряженной работе, где цена запятой или ошибки в слове – это проигранные миллионы, – отметил Андрей Пожаров, – снижать уровень рутины до минимума и настраивать процессы взаимодействия. В итоге – сотрудники полны сил и счастливы – а за этим идут счастливые партнеры и клиенты. И наш опыт вполне применим в любой сфере – в том числе и в сфере организации событий.

Ярким акцентом на выставке стала презентация нового и уникального продукта – мебели и аксессуаров из органной бумаги. На двух стендах команда Андрея Пожарова представила широкие возможности оформления пространств, комбинаций использования мебели из органной бумаги, а также варианты сувенирной продукции и элементов интерьера.

– Органная бумага – это слоеная конструкция с регулярными ребрами. При растяжении она становится объемной, держит форму, а при сжатии превращается в тонкий «книжный» блок. Секрет в геометрии: нагрузка распределяется по множеству маленьких стенок, поэтому изделие выглядит воздушным, но остаётся упругим и стабильным. Стол, стойка, перегородка, пуф – всё собирается без инструментов и занимает минимум места в хранении и перевозке. Мы решили сразу показать аудитории, как это может быть использовано – оба наши стенда оборудовали мебелью из органной бумаги, – пояснил Андрей Пожаров. – Столы, стулья, стойка, диванчик и праздничная бумажная елочка стали прообразом кофейни, где наши гости под вкусный кофе выясняли детали производства и использования продукции, пробуя ее на себе. А в «лофте» рядом можно было не только посидеть, потрогать, но и «пособирать» мебель, повзаимодействовать с ней.

Фото пресс-службы компании «Эффективное взаимодействие»

По словам Андрея Пожарова, было любопытно наблюдать процесс рождения интереса: сначала человек идет и замечает что-то необычное, узнает, что это мебель из бумаги, смотрит еще более удивленно и получает предложение посидеть или даже полежать на ней. И тут рождается восторг – потому что такая мебель на самом деле необычна, прочна и приятна в использовании.

– Мы уверены, что применение продукции из органной бумаги поможет многим компаниям, во-первых, креативно и быстро оборудовать свои стенды, коворкинги, офисы, промозоны, во-вторых, сильно удешевит эти работы – вся мебель многоразового использования, а довезти ее можно на простой легковой машине или даже под мышкой, – пояснил Андрей Пожаров. – Но на выставке сами гости подсказали нам еще одну мысль – это прекрасные подарки для различных событий. Уже в ходе выставки мы получали запросы о поставках, а образцы были проданы «с колес».

Согласно откликам экспертов и участников выставки, в объектах из органной бумаги привлекает дизайнерская эстетика, приятная глазу, и возможность обустроить пространство за считанные минуты, а также менять вид объекта, играя с его геометрией. Хранение и логистика перестают быть проблемой, а микроребристая структура бумаги «гасит» громкие звуки в пространстве, делая его уютным. Не менее важным фактором для ответственных компаний становится экологичность – ESG-подход из пафосных слов превращается в реальность действий компании.

– Испытываем полезность на себе, – отметил Андрей Пожаров. – Мы когда-то пытались в пожарном режиме собрать фотозону – это оказалось непросто. Здесь же всё сошлось: оперативность и вау-эффект. Почти каждая компания на выставке видела свой сценарий. Это редкий случай, когда продукт сам продаёт идею. Участники выставки накреативили широкий диапазон возможностей применения продукции из органной бумаги. Мы думали про ивенты. А получили рынок шире: музеи, коворкинги, кафе, pop-up-ритейл, выставочные дома, даже школы дизайна. Формула простая – быстрые формы, один материал, новые пространства без больших затрат и «капитального ремонта». Причем новыми они могут становиться с тем же набором каждый день – хватало бы фантазии!

Команда Андрея Пожарова намерена внедрять новые образцы продукции в линейку мебели из органной бумаги, а также прорабатывает возможность эксклюзивных продуктов под индивидуальные требования. Такие изделия чуть выше по цене, но будут отвечать всем капризам конкретного дизайна.

Москва, Светлана Антонова

