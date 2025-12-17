«Орешник» встанет на боевое дежурство до конца 2025 года

Ракетный комплекс с гиперзвуковой ракетой «Орешник» будет поставлен на боевое дежурство до конца 2025 года. Об этом сообщил глава российского государства Владимир Путин на коллегии Министерства обороны РФ.

«До конца года на боевое дежурство будет поставлен ракетный комплекс средней дальности с гиперзвуковой ракетой «Орешник», – сказал президент, напомнив о его первом боевом применении в ноябре прошлого года.

По информации портала «Объясняем.рф», ракета «Орешник» способна нести боевую часть массой до 1,5 тонны, ее максимальная дальность поражения составляет 5,5 тысячи километров.

Время подлета «Орешника» с полигона Капустин Яр (Астраханская область РФ) до штаб-квартиры НАТО в Брюсселе составит 17 минут, до авиабазы Рамштайн в Германии – 15 минут, а до базы ПРО США в польском Редзиково – 11 минут.

Кроме того, «Орешник» способен доставлять ядерные заряды суммарной мощностью до 900 килотонн (45 Хиросим).

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube