Синоптики сообщили о скором похолодании в Москве

В предстоящие выходные дни в московском регионе сохранится относительно теплая осенняя погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, заметное похолодание начнется в начале следующей недели.

Как отмечают синоптики, до воскресенья, 21 декабря, температура воздуха продолжит колебаться около нулевой отметки. В этот период возможны дожди.

В понедельник, 22 декабря, в течение дня будет немного холоднее – от -4 до +1°. Во вторник, 23 декабря, ночью и днем прогнозируется -11...-6°. Вероятен небольшой снег.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube