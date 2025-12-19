В Москве в Гостином дворе началась прямая линия Владимира Путина как сообщает корреспондент «Нового Дня», первый вопрос был задан по поводу того, будет война или мир на Украине.

По словам Владимира Путина, как он уже неоднократно говорил, обострение на Украине началось с государственного переворота в 2014 году. И с годами все только накалялось. По словам Путина, ничего бы не было, если бы людям на Донбассе дали жить спокойно, как они хотят. «Они (украинские власти – прим. ред.) тогда не захотели, потом… в Стамбуле не захотели и сейчас, по сути дела, отказываются от завершения конфликта мирными средствами. Но мы все-таки видим и знаем об определенных сигналах, что они готовы вести диалог какой-то…. Мы готовы и хотим завершить конфликт мирными средствами на основе тех принципов, которые я изложил в МИДе в июне прошлого года», – отметил Владимир Путин.

По словам президента России, ситуация на фронте меняется каждый день. «В целом, сразу же после того, как наш выбили противника с курской земли, стратегическая инициатива находится в руках вооруженных сил России», – отметил Путин.

«Наступают по всей линии боевого соприкосновения, – отметил президент. – По всем направлениям противник отходит.. До конца текущего года мы будем свидетелями новых успехов водруженных сил России.

Москва, Елена Васильева

