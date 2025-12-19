Резервы России выросли до 741 млрд долларов – Путин

Резервы Центрального банка России увеличиваются и в настоящее время составляют $741,5 млрд. Об этом в «Итогах года» сообщил Владимир Путин. По словам президента России,

Рост производительности труда в стране остается крайне низким и требует кардинальных изменений, заявил президент РФ Владимир Путин на «Итогах года».

По словам президента, рост реальной зарплаты в стране после вычета инфляции составил 4,5 процента к концу 2025 года. Уровень безработицы находится на исторически минимальном уровне и составляет 2,2 процента, снизился с прошлого года с 2,5 процента.

По словам Путина, сейчас необходимо что-то делать с ростом производительности труда, он очень низкий.

«У нас рост производительности труда скромный – 1%. Вот это нужно менять», – пояснил Путин.

Москва, Елена Васильева

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube