Резервы России выросли до 741 млрд долларов – Путин

Резервы Центрального банка России увеличиваются и в настоящее время составляют $741,5 млрд. Об этом в «Итогах года» сообщил Владимир Путин. По словам президента России,
Рост производительности труда в стране остается крайне низким и требует кардинальных изменений, заявил президент РФ Владимир Путин на «Итогах года».
По словам президента, рост реальной зарплаты в стране после вычета инфляции составил 4,5 процента к концу 2025 года. Уровень безработицы находится на исторически минимальном уровне и составляет 2,2 процента, снизился с прошлого года с 2,5 процента.
По словам Путина, сейчас необходимо что-то делать с ростом производительности труда, он очень низкий.
«У нас рост производительности труда скромный – 1%. Вот это нужно менять», – пояснил Путин.
Москва, Елена Васильева
