Путин дал рецепт от мошенников: как только кто-то с вами говорит о деньгах – кладите трубку

Владимир Путин дал рекомендацию всем россиянам о том, как не стать жертвами мошенников.

«Я хотел бы обратиться напрямую к гражданам страны – мошенничество никуда не делось, и по мере усложнения взаимодействий по решению с помощью разных ваших проблем, совершенствуются и мошенники… Как только с вами начинают говорить о деньгах и имуществе – сразу же кладите трубку. Не стоит ни одного слова по этому поводу говорить», – сообщил Владимир Путин на «Итогах года».

По словам президента, в стране предпринимаются меры по борьбе с телефонным мошенничеством, таких преступлений стало меньше на 7 процентов, а ущерб от них сократился на 33 процента. Работа по тому направлению будет продолжена.

Москва, Елена Васильева

