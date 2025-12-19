российское информационное агентство 18+

Путин рассказал 13-летнему журналисту, откуда получает достоверную информацию

Президент Владимир Путин ответил на вопрос 13-летнего корреспондента «Детской редакции», который спросил, часто ли глава государства ездит по Москве за рулем инкогнито, и откуда он постоянно получает достоверную информацию.

«Я, скорее, езжу не за рулем, а без сопровождения ДПС, – уточнил президент. – Это не бесполезные поездки. Интересно посмотреть не только на трассу, по которой я еду, но и на районы Москвы, что происходит вокруг. Что касается получения достоверной информации, то самый точный срез информации дают подобные (прямой линии) мероприятия. Поступило два с половиной миллиона обращений! Конечно, и правоохранительные органы направляют информацию. Встречи с людьми, ребятами с фронта, рабочие поездки, прямое общение – начинаешь чувствовать настроение людей, их запросы и потребности».

Москва, Евгения Вирачева

© 2025, РИА «Новый День»

