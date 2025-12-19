Рыба на столе россиян должна быть – Путин

Рыба на столе россиян должна быть и в бОльшем количестве, чем сейчас. Так отреагировал Владимир Путин на предложение о регулировании цен на рыбу со стороны государства как средство снижения цен на этот вид продукции.

«Регулирование государством цен – история очень опасная. Как только начинаем регулировать – сразу пропадает товар. В условиях рыночной экономики это так работает. Иногда регулированием приходится – на жизненно важные лекарства, например, а в остальном нельзя… Рыбы на столе не хватает у граждан и есть нормы, нужно действовать по-другому – улучшить логистику, чтоб рыба с Дальнего востока попадала в европейскую часть, улучшать надо транспортные возможности, налогообложение, строить рыболовные суда, много вопросов по этому направлению решать», – отметил Путин на «Итогах года».

Москва, Елена Васильева

