Путин – американскому журналисту: «Мы практически согласились с предложениям Трампа»

Владимир Путин ответил на вопрос корреспондента NBC о мирных предложениях президента США Дональда Трампа.

«Президент Трамп предпринимает серьезные усилия для окончания этого конфликта, и, на мой взгляд, делает это совершенно искренне. На встрече с Трампом в Анкоридже мы согласовали и практически согласились с предложениями Трампа. Говорить о том, что мы что-то отвергаем, абсолютно некорректно и не имеет под собой никаких оснований. Сейчас мяч целиком и полностью на стороне наших западных оппонентов, главарей киевского режима и их европейских спонсоров. Мы готовы и к переговорам, и к завершению конфликта мирными средствами», – подчеркнул президент России.

Москва, Евгения Вирачева

