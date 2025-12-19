Путин рассказал о подсвинках и безопасности границ Союзного государства

Владимир Путин сообщил на «Итогах года», что никого конкретно не имел в виду, говоря о подсвинках.

«Что касается определения – оно выскочило у меня в процессе общения с военной аудиторией, и я никого конкретного не имел в виду. Я вообще себе это не позволяю переходить на личности, – отметил Путин.

По словам Владимира Путина, в контексте напряженных отношений с Западом границы Союзного государства надежно защищены – в том числе с помощью размещения тактического ядерного вооружения в Белоруссии, на боевое дежурство также встает «Орешник». «Регулярно проводятся учения, создана группировка войск, мы тесно сотрудничаем в этом плане с Белоруссией. Безопасность находится в надежных руках и будет, безусловно, обеспечена», – отметил Путин.

Москва, Елена Васильева

