Путин рассказал о подсвинках и безопасности границ Союзного государства

Владимир Путин сообщил на «Итогах года», что никого конкретно не имел в виду, говоря о подсвинках.
«Что касается определения – оно выскочило у меня в процессе общения с военной аудиторией, и я никого конкретного не имел в виду. Я вообще себе это не позволяю переходить на личности, – отметил Путин.
По словам Владимира Путина, в контексте напряженных отношений с Западом границы Союзного государства надежно защищены – в том числе с помощью размещения тактического ядерного вооружения в Белоруссии, на боевое дежурство также встает «Орешник». «Регулярно проводятся учения, создана группировка войск, мы тесно сотрудничаем в этом плане с Белоруссией. Безопасность находится в надежных руках и будет, безусловно, обеспечена», – отметил Путин.
Москва, Елена Васильева
Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»
© 2025, РИА «Новый День»