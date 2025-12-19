Путин призвал молодежь не откладывать рождение детей

Президент Владимир Путин призвал молодые семьи не откладывать рождение детей и изучать меры социальной поддержки, которые предлагает молодым семьям государство.

«Лучше не откладывать рождение ребенка, это часть нашей жизни, и мы должны идти по этой жизни, это, может быть, миссия человека», – сказал Путин екатеринбургскому журналисту, который сделал в прямом эфире предложение девушке, с которой встречается 8 лет.

Президент также посоветовал молодым людям брать ипотеку в тех городах, где ставка ниже – не 6%, а 2%.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

© 2025, РИА «Новый День»

